Bakan Koca: "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor"
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Bakan Koca: "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor"

Bakan Koca: 'Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. Bakan Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu üzerine Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Bakan Koca: 'Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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