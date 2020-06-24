Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre...
Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündeme almadık.
24.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:59
Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündeme almadık." - İSTANBUL
Kaynak: İHA