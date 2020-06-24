Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre... Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündeme almadık.

Bakan Koca: "Vaka sayılarının binin üzerinde olduğunu görüyoruz, vefat sayılarının eskiye göre düşük olduğunu görüyoruz, hastane yükünün az olduğunu da görüyoruz, önümüzdeki dönemde benzer şekilde yeni bir kısıtlamayı bilim kurulunda gündeme almadık." - İSTANBUL Kaynak: İHA