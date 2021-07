Son dakika haberi! Bakan Koca: Vaka sayılarında çıkış olma ihtimali görüyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 haftada düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Beklediğimiz düşüşün olmadığını, bir çıkış olma ihtimali görüyoruz" dedi.

Bakan Koca, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Covid-19 aşısında kamu olarak zorunluluk getirilmesi konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Koca, "Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitmek dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın şekilde zaten yapıyoruz, her geçen gün artıyor. Doğu ve Güneydoğu'da oranların düşük olduğunu görüyorsunuz; ama oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de yüzde 50, Şırnak yüzde 40 oldu, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman yüzde 50'ye yakın. Giderek o bölgede de artış var. Bizim vatandaşın ayağına gidip mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda" dedi.

'NORMALE DÖNMENİN TEK YOLU AŞI'Koca, özel sektöre de aşı zorunluğunu tavsiye etmeyi düşünmediklerini belirterek, "İkna dışı yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Normale dönmenin, okulların açılmasının, normal hayata dönmenin, futbol-spor etkinliklerine katılabilmenin tek yolu aşı. Normal hayat, toplumsal bağışıklıkla, o da aşılama ile mümkün. Vatandaşın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için, hem sevdikleri için" diye konuştu. Bakan Koca, Kurban Bayramı'na kadar aşılamada hedeflerinin yüzde 70 olduğunu hatırlatarak, "Şu anda yüzde 61'i bulduk. En az 1 doz aşı yaptıran, 18 yaş ve üzeri tanımlanan kişilerde yüzde 70 olmasını hedeflemiştik. Şu an yüzde 61'i buldu" dedi.Türkiye'de görülen delta varyantının giderek arttığını vurgulayan Koca, "750'leri buldu, il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus, 3 ilde, 3 tane olarak devam ediyor" dedi.'ÇIKIŞ OLMA İHTİMALİ GÖRÜYORUZ'Bakan Koca, son dönemde, son 1 haftada özellikle çarşambadan itibaren, düşmesi gereken vakanın düşmediğini, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu söyledi. Koca, "Beklediğimiz düşüşün olmadığını, bir çıkış olma ihtimali görüyoruz. Bu artışların da özellikle aşılamanın düşük olduğu yerlerde kendini gösterdiğini, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Adıyaman gibi bazı illerimizde girecek bir artış içinde olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'da, genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artış olduğunu görüyoruz. O nedenle yoğun aşılama. Bayrama kadar o bölgelerde yoğun aşılama" dedi.'KAPALI ORTAMDA MASKEYE DEVAM'Bakan Koca, herhangi yeni bir kapanma ve kısıtlama önermediklerini belirterek, "Toplumsal bağışıklık oluşana kadar tedbirlere herkesin hassasiyet göstermesini, maske-mesafe-kişisel tedbire kişisel güvenlik çemberini korumaya önem göstermesini, kapalı, havalandırılmamış ortamda bulunmamasını istiyoruz. Kapalı ortamda da maskeye devam" diye konuştu.'ŞU ANDA 4'NCÜ DALGA YOK'Bakan Koca, Avrupa'da 4'üncü dalganın konuşulduğunun söylenmesi üzerine, "Şu an böyle bir durum yok. Olmayacağı anlamına gelmez, bunun olmaması için tek şart aşılama. Yoğun aşılamanın yapılabilir olması, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi ancak 4'üncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta 80 oranında olduğunda biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür" dedi.'SİNOVAC NORMAL DEVAM EDİYOR'Bakan Koca, Sinovac aşısında bir partinin durdurulduğu iddiaları üzerine, "450 flakonla ilgili, flakon ve kutu tarihindeki uyumsuzluk nedeniyle durdurulmuştu, 2 gün o da. Şişeleme döneminde olan bir durum. Bununla ilgili analizlerde güvenlikle ilgili herhangi bir sorun olmadığını, sadece tarihle ilgili olduğunu, onun da 450 flakonla ilgili olduğunu, bunun dışında herhangi bir sorun olmadığını görünce de normal devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Sputnik V aşısının ne zaman kullanıma gireceğinin sorulması üzerine, "Çok uzun sürmez. Devamının gelmesini de bekliyoruz. Devamı gelecek, bu ay özellikle bekliyoruz bayramdan sonra. Sayı daha net değil" ifadelerini kullandı.

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı