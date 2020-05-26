Bakan Koca: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor. Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA