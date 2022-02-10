Bakan Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uygulama zaman kaybını önleyecek" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak" dedi.

Yine faaliyet izni için sağlık tesisi tarafından yapılan başvurunun, incelemelerin ardından uygun görülmesi halinde 'Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyet İzin Belgesi' düzenlenecek. Faaliyet izin belgesinde; faaliyet alanı ve sınırları belirtilecek. Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri için bakanlık resen uzaktan sağlık hizmeti faaliyet izni verebilecek. Sağlık tesisleri, Sağlık Bakanlığı'ndan izin almadan ve sağlık hizmeti sunmaya yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sağlık hizmeti veremeyecek. Uzaktan sağlık hizmeti sunumu esnasında elde edilen kişisel veriler, ilgili mevzuat haricinde işlenemeyecek ve aktarılamayacak. Ayrıca Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almış sağlık tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uzaktan sağlık hizmeti verilebilecek.

Demirören Haber Ajansı - Güncel