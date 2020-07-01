Bakan Koca: "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır.
01.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir."
Bakan Koca: "Son iki hafta içinde Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'da günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur."
Koca: "Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu iller Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'dır."
Kaynak: AA