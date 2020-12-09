Bakan Koca: "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır."
09.12.2020 19:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:36
Bakan Koca: "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.
Bakan Koca: "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan