Bakan Koca: Ülkemizde aşı geliştirecek fabrikanın ihale süreci başladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de aşı ve biyoteknolojik ürün geliştirerek üretimini yapacak modern bir merkeze ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Genel Kurulu'nda; Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ve bağlı kuruluşların 2022 yılı bütçeleri görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan milletvekillerine teşekkür ederek sözlerine başladı.

Türkiye'nin Kovid- 19 pandemisi süresince sağlıkta yaptığı hizmetlere ilişkin konuşan Koca, "Ülkemizde koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik. Hastaya nefes veren solunum cihazını 'hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım' ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Başka ülkelere hasta götürmeyi planlamak şöyle dursun, vatandaşlarımızı dünyanın dört bir tarafından ülkemize getirip tedavi ettik. Böyle bir devletin bakanı olmaktan gurur duyuyorum. İki yıllık sürece baktığımız zaman göreceğimiz şudur: Salgın, bireysel hayatla toplumsal hayatın arasına bir uçurum koydu. İkisini birbirinin zıddı haline getirdi. Toplumlar bunu sürdüremez. Hayat, bir tür halk sağlığı yasaklar manzumesi ile devam edemez. Bizim tavrımız şu olmuştur: Bireysel hayatla toplumsal hayat birlikte savunulmuştur. Yanlış bilginin hızla yayılması tehlikesi ile yüzleştik. Bu süreçte en doğrusunun vatandaşlarımızı birinci elden ve üzücü de olsa gerçek bilgiyle buluşturmayı, Bilimi esas alan kararlar vermeyi temel aldık. En hızlı şekilde en doğru kararı vermeye çalıştık. Fiziksel ve dijital sağlık alt yapısını en iyi şekilde kullandık. Saatlerle yarıştığımız bir ölüm kalım mücadelesi verdik. Hatamız kusurumuz olmuşsa milletimize vekaleten sizden af dileriz. Yaptığımız doğruların emek ve gayretlerin hakkını ise milletimizin vicdanına emanet ettik. Takdirlerine boynumuz kıldan incedir."

Haber : Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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