Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."
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Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."

07.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:18
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak.

Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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