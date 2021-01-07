Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."
07.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:18
Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak.
Bakan Koca: "Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısıyla ilgili görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal