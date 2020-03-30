Bakan Koca: Tutarsızlık iddiaları asılsızdır
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Fahrettin Koca, Sağlık

Bakan Koca: Tutarsızlık iddiaları asılsızdır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" dedi.

30.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 02:46
Bakan Koca: Tutarsızlık iddiaları asılsızdır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili açıklanan verilerde tutarsızlık olduğu iddialarını yalanladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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