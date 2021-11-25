Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir (3)

'AŞI AR-GE ÜRETİM MERKEZİMİZİN İHALESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tbmm Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir müjde vermek istediğini söyleyerek, "Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu alt yapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.

Kovid- 19 ölüm oranlarının gerçek sayılar ile uyuşmadığı iddialarına cevap veren Koca, tam verilerin TÜİK açıklaması ile netleşeceğini söyledi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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