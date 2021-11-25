Bakan Koca: Turkovac acil kullanım onayına müracaat etmiştir (2)

'NÖBET YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN DÜZENLEMELER YAPIYORUZ'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek için elden gelen her şeyin yapıldığını belirterek, "Hastalarımız ile çalışanlarımızın buluştuğu hastane ortamlarını çağdaş normlara ulaştırmak için yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü hafifletmek için düzenlemeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarını daha iyiye götürebilmek için büyük uğraş veriyoruz. Çalışanlarımızın çıplak maaşının emeklerinin karşılığı olmadığının bilincindeyiz. Onları verilen hizmete layık, toplumda hak ettikleri hayat standardına kavuşturacak bir gelire kavuşturmak azmindeyiz. Doktor dışı sağlık personelimizin sabit ek ödemelerinde toplu sözleşmeyle artış sağladık. Doktorların sabit ek ödemelerini artırmak ve bütün sabit ek ödemelerin genel bütçeden yapılmasını sağlamak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

"Sahada görev yapan ekiplerimizle aşılarımızı ülkenin en ücra köşelere ulaştırdık. Sağlıkta kullanılan veri tabanlarını tek çatı altında entegre ettik. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklandığı günden itibaren vakaları kayıt altına aldık. Bulaşma ve filyasyon çalışmaları kayıtları ile salgının yayılım haritası canlı olarak takip ettik. Covid-19 aşısına erken ulaşan ülkelerden biri olduk. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile kendi güvenlilik çalışmalarımızı yaptık. Aşı gruplarının önceliklendirilmesinde bilimsel ve etik ilkeleri gözettik ve DSÖ rehberiyle uyumlu bir programlama yaptık. Vatandaşlarımızın istedikleri aşıyı tercih ederek ücretsiz bir şekilde Covid-19 aşısı olmalarını sağladık. Covid-19 aşılarının alımı için 17 milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 2 milyar TL, Covid-19 personel ek ödemeleri için ise 1,7 milyar TL olmak üzere toplamda 20,7 milyar TL cari harcama yapılmıştır."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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