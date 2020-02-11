Bakan Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.
11.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:21
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (6)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Koca: "Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyalım
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