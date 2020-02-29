Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur
Haberler » Dünya » Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur - Haberler

Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur" dedi.

29.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:51
Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.


Ayrıntılar geliyor.. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler