Bakan Koca: Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ile İtalya, Güney Kore ve Irak arasında gidiş-geliş tüm uçuşlar durdurulmuştur" dedi.
29.02.2020 22:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com