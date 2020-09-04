Bakan Koca: "Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı 68"
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Bakan Koca: "Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı 68"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68 olarak açıkladı.

Bakan Koca:
04.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranını yüzde 68 olarak açıkladı. Diyarbakır'da basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Batman'da yoğun bakım doluluk oranı 79. Diyarbakır'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Mardin'de yoğun bakım yüzde 81. Siirt'te yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62. Şanlıurfa'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Şırnak'ta yoğun bakım doluluk oranı yüzde 58.Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 68.Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31. Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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