Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
03.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:44
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
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Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 166 bin 422, can kaybı 4 bin 609 oldu."
Koca: "Son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu."
Kaynak: AA