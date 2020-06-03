Bakan Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti" Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Koca: "Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 166 bin 422, can kaybı 4 bin 609 oldu."

Koca: "Son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 130 bin 852 oldu."

Kaynak: AA