Bakan Koca: Türkiye'de koronavirüs yok

05.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:59

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili, "Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı bin 363. Bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı, yani koronavirüs yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, Avrupa'nın henüz almadığı önlemleri Türkiye'nin çok daha önceden aldığını belirterek, "Avrupa tedbirleri maalesef bu dönemde ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Avrupa birkaç yüz sığınmacıyı risk gördü; ama koronavirüsü risk görmedi. ve bu dönemde bu ayrıca komşu ülkelerde de bu anlamda ağırdan tedbirlerin alınmasıyla her geçen gün koronavirüsle ilgili endişeler giderek artmış oldu ve sınırımıza dayandı" dedi.

'84 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ'Bakan Koca, bugüne kadar Türkiye'nin komşuları dahil toplamda 84 ülkede vakaların görüldüğünü ifade ederek, "Toplam vaka sayısı 95 bin 572'ye ulaştı. Dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu. ve bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı. Çin dışı vaka sayısı giderek artmış oldu Özellikle artan yerler İran, Güney Kore ve İtalya oldu. İtalya ile birlikte giderek Avrupa Bölgesi'nde bunun artabileceği endişesini de taşıyoruz. O nedenle biz bu süreçte kaynağı Çin'deki Vuhan kenti olan koronavirüsle ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik" diye konuştu.'UMRE DÖNÜŞÜ SAĞLIK TARAMASI'Bakan Koca, hastalığın bugüne kadar ülkeye gelmemesi ve bunun sürdürülebilir olmasının sadece sağlık çalışanları değil vatandaşların da gayretiyle mümkün olduğunu ifade ederek, "Umreden dönen bütün vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Şuana kadar herhangi bir pozitif vaka bulunmadı. Özellikle mevsimsel gribin de çok azaldığını söyleyebiliriz. 20 bine yakın umreden gelen vatandaşımızın içinde mevsimsel grip olan daha 15 kişiyi geçmedi. Bu da özellikle koronavirüs nedeniyle daha hassas davranıp, daha yakın temasları mümkün mertebe yapmadığını ortaya koyuyor" dedi. 'ORTAK MEKANLAR SIK SIK HAVALANDIRILMALI'Bakan Koca, bakanlık tarafından hazırlanan afişleri göstererek, hastalıktan korunma yollarını anlattı. Koca, "Öksürme ve hapşırmada mendil tek kullanımlık olmalı. Aksi durumda iç kısmı tercih edilmeli. Havlu temizlik eşyaları ortak kullanılmamalı. Tokalaşma ve sarılmadan ısrarla kaçınılmalı. Kalabalık ortamlara girilmemeli. Beslenme dengeli ve sağlıklı, uyku düzenli olmalı. Kirli ellerle ağız burun ve gözlere dokunulmamalı. Eller en az 20 saniye normal sabunla sık yıkanmalı. Gripli kişilere en az 1 metreden yakın durulmamalı. Ortak mekanlar sık sık havalandırılmalı" ifadelerini kullandı.'POZİTİF VAKA SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR'Bakan Koca, Türkiye'de şuan itibarıyla üzerinde çalışılan numune sayısının bin 363 olduğunu kaydederek, "Yani şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı bin 363. Bunlardan pozitif olan hiçbir vaka olmadı, yani koronavirüs yok. İran sınırından gelip gözlem altına aldığımız vatandaşlarımızın toplam sayısı şuan 53 kişi. Aslında 117 kişiydi; ama diğerlerini taburcu ettik. Zekai Tahir ve Bilkent Konuk Evi'nde Kum ve Meşhed öyküsü olup kalanların sayısı 68. Şuana kadar da herhangi bir pozitif vakamız söz konusu olmamıştır" dedi.'BU VATANDAŞ FRANSIZ VATANDAŞI'Bakan Koca, Singapur'a giden uçakta Fransız vatandaşa koronavirüs teşhisi konulmasıyla ilgili, "Bu vatandaş Fransız vatandaşı, Türk değil, Transit bir yolcu. İstanbul aktarmalı ve burada ateşi görülmemiş olan bir kişi. Bizim transit yolcularda termal kamera dışında yapmış olduğumuz bir uygulama yok. Dolayısıyla herhangi bir temas yok. Biz dönüşte bu dönemde yolcu taşımamasını, mürettebatın geldiğinde de uygun bir ortamda 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasını kararlaştırdık. Baştan yapılan muayenelerinde mürettebatta herhangi bir hastalık bulgusu yok. Normalde böyle temaslı olan kişiler gerektiğinde evde de rahatlıkla izole edilebilir; ama biz bu süreçte herhangi bir konuk evi gibi bir gözlem evinde hastalık bulgusu olmayan bu temaslı kişiler için bir yer oluşturabiliriz. Biz yine de bu mürettebatı otel ortamı veya İstanbul'da ismini vermeyeceğim bir hastane ortamında tutabiliriz. Ama daha çok otel ortamında tek odalarda sağlık personelimizin yakın takibinde olmasını daha çok önemsiyoruz ve bu noktada bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.'14 GÜN KURALINI DEVREYE SOKMUŞ OLUYORUZ'Londra'dan Türkiye'ye gelip Singapur'a giden Fransız yolcunun yanındakilerle ilgili ise Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun bu konuyla ilgili bir algoritması var. Yani yolcuda pozitif ise arka, ön, yan ikişer koltuk olmak üzere o kişilerin mutlak temaslı kabul edilerek 14 gün izole edilmesi önerisi var. Dolayısıyla biz de bu durumda bu kuralı Türk vatandaşımız varsa mutlak uygulamayı yapıyoruz. Eğer Türk vatandaşımız yoksa biz kendi açımızdan bu dediğim çerçevede kalan yolcu veya Türk vatandaşı varsa mutlak 14 gün kuralını devreye sokmuş oluyoruz" diye konuştu. 'KORONAVİRÜS MECLİS'E GİRMİŞ DEDİM'Bakan Koca, dün TBMM'de yaşanan tartışmayla ilgili soru üzerine de "Virüsü ülkemize bugüne kadar sokmamayı başardık. Doğrusu Meclis'teki akıl almaz davranışı görünce de çok şaşırdığımı ifade etmek istiyorum ve 'koronavirüs Meclis'e girmiş' dedim. Milletimiz o kişiyi ve gerekenleri karantinaya gerekirse almasını bilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber-Kamera: Kaan ULU-Celal ATALAY/ANKARA,

Kaynak: DHA