Bakan Koca: "Türkiye'de karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok"
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
21.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:21
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA