Bakan Koca: "Türkiye'de karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok"
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Bakan Koca: "Türkiye'de karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok"

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

21.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:21
Bakan Koca:

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca: "Türkiye'de karantina altına alınmış hiçbir vakamız yok"
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