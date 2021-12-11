Son dakika! Bakan Koca: Türkiye'de 6 kişide 'omikron' varyantı tespit edildi

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'omikron' varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek "Bunlardan 1'i İstanbul 5'i İzmir'de. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Koca Türkiye'de omikron varyantının görülüp görülmediğine ilişkin soru üzerine, 6 kişide omikron varyantına rastlandığını söyledi.

Bakan Koca ayrıca, 40 bin sağlıkçının atanmasına ilişkin rehberin önümüzdeki günlerde yayınlanacağını söyledi.

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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