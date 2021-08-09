Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor
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Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor

Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 15.07'de 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısının uygulandığını belirterek, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor.

Bakan Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 15.07'de 1 milyonuncu doz Kovid- 19 aşısının uygulandığını belirterek, "Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 15.07'yi gösterirken günün 1 milyonuncu Kovid- 19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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