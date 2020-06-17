Bakan Koca: "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (1) Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır." Kaynak: AA