Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleştirilen 'Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan karar gereği, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı' düzenlendi.

Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı
28.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:02

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 10 Nisan'da gerçekleştirilen 'Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde alınan karar gereği, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı' düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, üyeler arasında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakata varıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın temsil ettiği toplantıya; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan Sağlık Bakanlarının yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü ve Türk Konseyi Genel Sekreteri de katıldı. Dönem başkanı olan Azerbaycan tarafından açılışı yapılan toplantıda, üye ülke temsilcileri sırayla söz aldı.

Sağlık Bakanı Koca, salgınlarla mücadelede ülkelerin kendi aldıkları önlemlerin yeterli olmadığını ve küresel düzeyde tedbirler alınarak iş birliği içinde bulunulması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirleri ilk uygulayan ülkelerden biri olduğunu ifade eden Bakan Koca, ülkede erken dönemden itibaren alınan önlemleri özetledi. Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini 'pandemi planlaması', 'destekleyici stratejiler' ve 'araştırma ve geliştirme' olmak üzere üç ayrı başlık altında katılımcılarla paylaşan Bakan Koca, "Bugün Türkiye, şüpheli vakaların tüm temaslılarının test edilmesini ve sıkı takibini sağlayan geniş kapsamlı bir strateji takip etmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak, virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik. Bu, araştırma kuruluşlarımızda aşı çalışmaları için daha fazla araştırma yapılmasının yolunu açacaktır. Bakanlık olarak ayrıca Covid-19 araştırması üzerine yenilikçi projeler için bir veri tabanı oluşturduk" dedi.Bakan Koca, başta bilim insanları arasında olmak üzere tüm alanlarda iş birliğine hazır olduklarını kaydederek, üye ülkelere dayanışma çağrısı yaptı. Bakan Koca, salgının ticari ve ekonomik etkilerini minimize etmek adına tedarik zinciri oluşturulmasını ve Sağlık İş Forumlarının her yıl bir üye ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesini önerdi. Koronavirüs gündemiyle ilgili Türkiye'de 'Sorun küresel, çözüm ulusal' sloganını benimsediklerini ifade eden Bakan Koca, bu sloganı 'Sorun küresel, çözüm dostlarımızla' şeklinde güncellemek istediğini açıkladı.

 


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haber
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmesini istiyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Dehşete düşüren kaza kamerada! Araçta bulunan 3 kişi yola savruldu
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Yatak odasına gizlenen 102 kilo eroin, Zeyna'ya takıldı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
Pentagon, UFO olduğu iddia edilen cisimlerin görüntülerini paylaştı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Ozan Güven Hande Yener
Spor Podolski Mesut Özil Arda Turan Roberto Carlos Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Bakan Koca, 'Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı'na katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:30:02. #1.15#
title