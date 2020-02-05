Bakan Koca: Tüm uluslararası uçuşlarda termal kamera uygulanacak

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:02

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle Çin'de 494 kişinin öldüğünü, 24 bin 604 vakanın görüldüğünü belirterek, "Her geçen gün sayının artmış olması nedeniyle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu 8'inci toplantısını yaptı. Bakan Koca toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni koronavirüs tanısı alan kimsenin bulunmadığını belirterek, virüsün yüzde 99'u da geçen oranının Çin'de görüldüğünü, yüzde 1'e yakınının ise yine Çin kaynakları ile temas halinde olduğunu söyledi. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre ofisinde 4 kişiden oluşan bir ekibin görevlendirildiğini ve birtakım bilgilerin anlık olarak alındığını belirterek "Bugün itibarıyla Çin dışında 27 ülkede koronavirüsün rastladığını biliyoruz. Yüzde 80'in üzerindeki oranda 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle okullarda fazla tedirgin edecek bir yaklaşım içinde olunmamasını ifade etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA