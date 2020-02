Bakan Koca: Tüm uluslararası uçuşlarda termal kamera uygulanacak

05.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:02

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle Çin'de 494 kişinin öldüğünü, 24 bin 604 vakanın görüldüğünü belirterek, "Her geçen gün sayının artmış olması nedeniyle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdik" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu 8'inci toplantısını yaptı. Bakan Koca toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni koronavirüs tanısı alan kimsenin bulunmadığını belirterek, virüsün yüzde 99'u da geçen oranının Çin'de görüldüğünü, yüzde 1'e yakınının ise yine Çin kaynakları ile temas halinde olduğunu söyledi. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre ofisinde 4 kişiden oluşan bir ekibin görevlendirildiğini ve birtakım bilgilerin anlık olarak alındığını belirterek "Bugün itibarıyla Çin dışında 27 ülkede koronavirüsün rastladığını biliyoruz. Yüzde 80'in üzerindeki oranda 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle okullarda fazla tedirgin edecek bir yaklaşım içinde olunmamasını ifade etmek istiyorum" dedi.

'TÜM UÇUŞLARDA TERMAL KAMERA UYGULANACAK'Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle 494 kişinin kaybedildiğini, 24 bin 604 vakanın görüldüğünü kaydederek "Şu an ağır vaka sayısının 3 bin 219 olduğunu biliyoruz. Bugün itibariyle her geçen gün sayının artmış olması nedeniyle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip koronavirüse karşı korumak" diye konuştu.'ORTAM TEMİZLİĞİNDE DETERJAN, EL YIKAMADA SABUN'Bakan Koca, solunum yoluyla geçen virüslerden korunmak için alınacak önlemleri şöyle belirtti: "Solunum yolu enfeksiyonuna neden olan birçok virüsün neden olduğunu biliyoruz. Korunma için el yıkamanın son derece önemli olduğunu, öksürürken ve hapşırırken mendil ve dirsek içi ile ağzı kapatmak önemli. Hasta kişilerin kalabalık ortamlara girerken maske takması önerilmektedir. Bunun dışında maske kullanılmasının gerekli olmadığını ifade etmek istiyorum. Burada özel bir takım solunum maskelerini kullanmaya da gerek yok. Son dönemde maske gibi koruyucu ürünlere talep arttı. Piyasada maskelerde fiyatlar arttı. Bu konuda İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza ve bakanlığımıza da şikayetler yapılıyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın tüketici haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bakanlık olarak bu konunun yakın takipçisi olacağız. Maske sıkıntısı yaşandığı haberleri yapılıyor. Maske üretimi için yeterli maske mevcut. Ortamların normal deterjan ile temizliğinin yeterli olduğunun altını çiziyoruz. El yıkamada normal sabun yeterli. Bu dönemde özellikle vatandaşımızın korunmada gerekli olmayan farklı olduğu söylenen ürünlere fazladan harcama yapmaması gerekiyor."'EVDE GÖZETİM ALTINDA TUTULABİLİRLER'Bakan Koca, Zekai Tahir Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çin'den gelen yolcular mürettebat 61 kişinin gözetim altında tutulmaya devam edildiğini söyleyerek "Dün itibarıyla örnek numuneleri alındı. En geç yarın sonuçları çıkmış olur. Hiçbirinde hastalık belirtisi yok. Çin'den gelen heyette mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle belki Bilim Kurulu 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir" dedi.'KORONAVİRÜSE ÖZEL AŞI ÇALIŞMASI YOK'Bakan Koca, Tayvan'da koronavirüs aşısının bulunduğu haberlerinin anımsatılması üzerine "Bu haber olarak çıktı. Bunla ilgili net bir bilgi yok. Aşı da öyle hemen birkaç haftada çıkabilir bir ürün değil. O nedenle biraz daha beklemek gerekiyor" dedi. Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüsün tedavisi çalışmalarına ilişkin "Şu dönemde özellikle tanı kitiyle ilgili yani tanıyı koymak üzere geliştirilen bir yerli kit üzerinde çalışılıyor. Genel olarak aşılarla ilgili bir yaklaşımımız var. Şu an koronavirüse özel bir çalışmamız yok; ama üniversitelerimizle iş birliği içinde bunu da hızla başlatma niyetini taşıyoruz" ifadelerini kullandı. 'ZOONOTİK HASTALIKLAR MİLLİ KOMİTESİ ÖNEMLİ'Bakan Koca yeni tip koronavirüsün de hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Son 30 yılda 30'dan fazla bu anlamda enfeksiyon tanımlandığını biliyoruz. Bunların da yüzde 75'inin zoonotik enfeksiyon olduğunu biliyoruz. Önerilen tek sağlık konsepti başlığı altında konu ile ilgili tüm paydaşların bu konuyla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum ve sektörün içinde yer aldığı 2018 Eylül ayında kurduğumuz Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi oldu. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandı ve faaliyetlerine başladı. Üniversitelerden akademisyenlerin ve paydaş kurumların temsil edildiği bu komite bugün de olağan toplantısını gerçekleştiriyor. Bu gelişmeyi ifade etmek istedim. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı korunması ve vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak üzere bu komite aktif rol almış olacak."TAKSİ AMBULANS OLAYIBakan Koca, İstanbul'da ambulansla yüksek ücrete kayıt dışı yolcu ve hasta taşındığı iddiasıyla ilgili de "Bu daha önce ruhsatında iptal edilen ve ambulans olarak hizmet vermemesi bilgilendirilen ve emniyetle ilgili birimlere de bunlunla ilgili bildirimleri yapılan bir araç. Bu yaygınmış gibi bir algı içinde olmayalım. Bu noktada biz hassasiyetle denetimlerimizi yapmaya, İçişleri Bakanlığıyla yoğun şekilde iletişim içindeyiz. Daha önce ruhsatı iptal edilen durumdan bahsediyorum. O nedenle bu tür istismarlara izin vermeyeceğimizi vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum" dedi.