Bakan Koca: "Tüm hayatın yeniden sağlık kazanması, vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.
24.06.2020 20:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (5)
Bakan Koca: "Tüm hayatın yeniden sağlık kazanması, eski temposuna yaklaşması, vaka sayılarının kontrol altında tutulmasına bağlıdır."
Kaynak: AA