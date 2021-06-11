Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler (2)

BAKAN GÜL: MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUNAvukatların aşılanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı.

BAKAN GÜL: MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Avukatların aşılanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı