Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler (2)

Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

BAKAN GÜL: MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUNAvukatların aşılanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı.

BAKAN GÜL: MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Avukatların aşılanmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargının asli unsuru avukatların bir kısmı daha önce aşı programına alınmıştı. Yarından itibaren yaş sınırlaması olmaksızın tüm avukatlar aşılarını olabilecek. Meslektaşlarımız için hayırlı olsun. Hepimiz için sağlıklı günler diliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 03:07:25. #1.14#

title