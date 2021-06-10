Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler
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Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler

Bakan Koca: Tüm avukatlarımız aşı olabilirler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı olabileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatların aşı olabileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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