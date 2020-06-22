Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti
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Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti

Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Bakan Koca, Toplum Bilimleri Kurulu toplantısına başkanlık etti
22.06.2020 21:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:04

Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler ele alındı.

Korona virüs salgınında sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda çalışan Toplum Bilimleri Kurulunun toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda YKS'ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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