Bakan Koca: "Toplum Bilimi Kurulu, bu dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5) "65 yaş üstü kısıtlamadan son derece büyük fayda gördüğümüzü özellikle söylemek istiyorum" "Toplum Bilimi Kurulu özellikle bizim ikinci dönem yani normalleşme yeni normal, yani kontrollü sosyal hayat olarak adlandırdığımız bu dönem için çok büyük bir fonksiyon icra edecek" Kaynak: AA