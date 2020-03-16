Bakan Koca: Toplam vaka sayısı 18'dir (2)
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Sağlık

Bakan Koca: Toplam vaka sayısı 18'dir (2)

KOCA: TOPLAM VAKA SAYISI 18'DİRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısına ilişkin, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.

16.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:38
Bakan Koca: Toplam vaka sayısı 18'dir (2)

KOCA:  TOPLAM VAKA SAYISI 18'DİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısına ilişkin, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" dedi. 


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Kaynak: DHA

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