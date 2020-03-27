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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

Bakan Koca: "Toplam can kaybımız 92'yi buldu, toplam vakamız 5 bin 698"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı.

27.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 21:26
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada gündeme ilişkin gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Yaşanılan günlerin zor günler olduğuna işaret eden Bakan Koca, tüm dünyanın salgın dönemi öncesine dönmek istediğini belirtti. Vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayatın değiştiğini belirten Koca, "Kayıp sayısının binlerle ifade edildiği hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların umulmayacak kadar kısa sürelerde ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye, insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Küresel soruna karşı ulusal mücadelesini verme yolunu seçti. Yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karlı koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler sadece şimdi bir avantaj, daha fazlası değil. Dünya virüsün çıkmadığı güne artık dönemez. Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de kesinlikle farklı olacak" diye konuştu.

"Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek"

Bu hastalığın bütün dünyada hayata değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit ama görünen o ki tedbirlerin uygulanmasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bugün Bilim Kurulu ile gerçekleştirdikleri toplantının çok önemli olduğuna değinen Bakan Koca, "Hastalığı yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı görmüş yöntemleri değerlendirdik. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirdik. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Bu yaklaşımın anlamı şu. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, günleri, tatiller düzene konmalıdır. Bilim Kurulumuz bazı kapalı ortamlarda temas mesafesinin ne tür kurallara bağlanması gerektiğiyle ilgili de önerilerde bulunmaktadır. En önemeli konu, sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekir. Bilim Kurulumuzun önerisindeki amaç, virüsün yayılmasını engellemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almak. Bunun için hareketliliği olabildiğinde azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki şehirlerin izole edilmesi olarak düşünülebilir" ifadelerini kullandı.

"Toplam can kaybımız 92'yi buldu"

Güncel verileri kamuoyu ile paylaşan Koca, "Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı. Toplamda 47 bin 823 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698 oldu. Bugün kaybettiğimiz 17 kişi ile toplam can kaybımız 92'yi buldu. Tedavisi eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımda ve bunların 241 tanesi entübe durumdadır. 42 hasta ise iyileşerek taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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