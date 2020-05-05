Bakan Koca, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

Bakan Koca, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Bakan Koca, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü. Görüşme sonrası Koca, liglerin devamı konusunun Futbol Federasyonunun kendi iradesi ile alacağı bir karar olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, pandemi tedbirleri kapsamında, futbol maçlarının seyircisiz olarak oynanmasının da söz konusu olamadığı tarihten sonra Özdemir ile ilk kez görüştüklerini belirtti.

Görüşmede Özdemir'in yaptıkları planlama ile ilgili bilgiler aktardığını kaydeden Koca, "Bakanlığımızın çalışmaları hakkında ve salgının seyri ile ilgili bilgiler Federasyon başkanımıza iletilmiş ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelenin halen bütün toplumda ana gündem maddesi olduğu, diğer konuların Pandemi tedbirleri kriterine göre ele alındığı bir dönemdeyiz.Bugünkü görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır" dedi.

Söz konusu görüşmenin bir talep ve o talebe dönük karar hazırlığı yönünde değil, daha çok istişare amaçlı olarak gerçekleştiğini vurgulayan Koca, "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir.

İçinde olduğumuz süreçte coşkularını erteleyen, şimdi ise hayatta oyunun bazı kurallarının artık değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA