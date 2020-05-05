Bakan Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le liglerin devamını konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi.