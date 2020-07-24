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Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı (2)

'VAKALARIN YÜZDE 46'SI İSTANBUL'DA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 315 olduğunu belirterek, "Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir.

Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı (2)
24.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:51

'VAKALARIN YÜZDE 46'SI İSTANBUL'DA'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 315 olduğunu belirterek, "Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Covid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da, bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.


Kaynak: DHA

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