Bakan Koca: "Test sayısı daha çok artacağı için, vaka sayısı da artıyor olacak" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (2) Kaynak: AA