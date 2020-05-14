Bakan Koca: "Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Ölüm haberlerine en duyarlı olduğumuz salgın döneminde bugün şehit haberi aldık. PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca saldırdı. Evde kalan yaşlılarımıza yardım götüren iki kişi hayatını kaybetti. Terör, 'insanlık' vasfına saldırdı. Başımız sağ olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA