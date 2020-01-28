Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz bir yolcu olmadığını çok net bir...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
28.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)
Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim"
Kaynak: AA