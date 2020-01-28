: Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz bir yolcu olmadığını çok net bir...

28.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)

Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim"

Kaynak: AA

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