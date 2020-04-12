Bakan Koca telekonferans görüşmesi yaptı
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Fahrettin Koca, Twitter, Güncel

Bakan Koca telekonferans görüşmesi yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.

12.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:15
Bakan Koca telekonferans görüşmesi yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürleri, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptığını bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında, "Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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