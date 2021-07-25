Bakan Koca: "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir"
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Bakan Koca: "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir"

Bakan Koca: 'Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapalım, böyle oldu, diyemeyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ne yapalım, böyle oldu, diyemeyiz. Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun. 'Ne yapalım, böyle oldu' diyemeyiz. Hemen yapacağımız şeyler var! Covid-19'la mücadelenin kurallarına uymaz ve aşımızı hemen ilk fırsatta yaptırmazsak, salgını durdurmak uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez. Aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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