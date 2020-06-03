Bakan Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz"
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Bakan Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz"

Bilim Kurum Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

03.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:27

Bilim Kurum Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."

Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. Bu tedbiri ihmal eden veya maskesini kuralına uygun şekilde takmayan vatandaşlarımızdan ricam, konunun ciddiyetini hatırlamalarıdır."

Sağlık Bakanı Koca: "Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

Bakan Koca: 'Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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