Bakan Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz
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Bakan Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında.

Bakan Koca: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz
02.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:16

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirlerle en zor günleri aştıklarını belirterek, "Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de ortaya çıkan COVID-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi. Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında Çince yazıların olduğu görsele de yer verdi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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