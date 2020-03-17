Bakan Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.
17.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz"