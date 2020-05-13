Bakan Koca: "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu...
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
13.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:42
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (1)
"Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye, dünya toplumunun gündeminde. Türkiye'nin bilim insanları başarılarıyla İtalya'dan Amerika'ya dünyada bilim insanlarının ilgi konusu. Uluslararası televizyonlar başarı öykümüzü ekranlarına taşıyor
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir."
Kaynak: AA