Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz (2) 'YAKIN MESAFE CANA YAKINLIK DEĞİL'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, Twitter'daki hesabından mesaj paylaştı.

'YAKIN MESAFE CANA YAKINLIK DEĞİL'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, Twitter'daki hesabından mesaj paylaştı. Bakan Koca, mesajında, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse" dedi.

Kaynak: DHA