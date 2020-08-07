Bakan Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.
07.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:07
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı. Bakan Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.
Kaynak: DHA