Bakan Koca: Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz
Sağlık Bakanı Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi.
11.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:32
Sağlık Bakanı Koca, "Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com