Bakan Koca: Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur
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Bakan Koca: Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim dünyası, koronavirüsün zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı görüşündedir.

Bakan Koca: Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur
19.08.2020 23:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:39

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim dünyası, koronavirüsün zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı görüşündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şunu unutmayın; tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayısının, dün itibariyle 82 bin olduğunu, birkaç gün içinde bu sayının 100 binin üzerine çıkabileceğini söyledi. Bakan Koca, evde tedavi edilen hastalarla hekimlerin 'teletıp' uygulamasıyla doğrudan görüşme yapacağını söyleyerek, böylece hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atılacağını belirtti. İlaç tedarikinde herhangi bir sıkıntının olmadığını kaydeden Bakan Koca, "Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının büyük etkisini gördü. Filyasyon çalışmamız dünya basınında gündem oldu. Sağlık çalışanlarımız sağlık hizmetimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir. Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya riskli alan uygulaması kazandırdık. Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de, bu özellik ay sonunda tüm ülkede hizmete girecek. Gittiğiniz tüm mekanlarda karekod uygulamasıyla size bilgi verecek. Bir temaslı bulunmuş mu, bulunuyor mu bunu öğreneceksiniz. HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahar ayına gireceğiz. Bilim dünyası, koronavirüsün zamanla mutasyona uğrayarak grip gibi bir hastalık olacağı görüşündedir. Bunlar temkinle karşılanması gereken iyi haberlerdir. Yaylım arttıkça virüs insanlara daha çok bulaşacaktır. Şimdi bütün insanlık benzer duygular içinde. Şunu unutmayın; Tarihte son bulunmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulunmamış savaş da yoktur" ifadelerini kullandı. 

GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSUBakan Koca, günlük koronavirüs tablosuna göre test sayısının 87 bin 223, hasta sayısının 1303, vefat sayısının 23 ve iyileşen sayısının 1002 olduğunu bildirerek, ağır hasta sayısının ise 719 olduğunu kaydetti. Bakan Koca zatürre oranının özellikle son dönemde giderek azalmakta olduğunu vurgulayarak, "Elimizde yeterli miktarda Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu söyleyebilirim. Bu ilacı erken dönemde artık ayaktan da başlamayı uygun gördük ve başladık. Erken dönemde bu ilaçları ne kadar erken başlarsak pnömoni oranının azaldığını görüyoruz. Konya'da pnömoni oranı geçen ay yüzde 27.06 olan oran son hafta yüzde 12.51'e son 3 gün yüzde 10.42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdi. İzmir'de geçen ay yüzde 13 olan oran son hafta 7.78'e son 3 gün 6.17'ye indi. İstanbul'da son hafta yüzde 4.28'e son 3 gün yüzde 3.67'ye kadar düşmüş oldu" şeklinde konuştu.OKULLARIN AÇILMASIBakan Koca 21 Eylül'de okulların açılıp açılmayacağı yönündeki soruya "21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Bu kademelendirme tarzında olur" dedi.YERLİ TANI KİTLERİBakan Koca, yerli tanı kitlerinin 4 ay arayla 6 kat fiyat farkıyla Sağlık Bakanlığına satıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, "Pandemiye siyaset bulaştırmayalım demiştim. Sağlık Bakanlığı, 9.8 TL'nin üzerinde herhangi bir yerli kit alımı yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu kadar net söylüyorum. Bu fiyattan veren başka kuruluşlarda vermedi. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Kitap yazılır. Kimler nerede ne konuştuğunu arkasında ne hesap ettiğini de iyi biliyorum" diye konuştu. SMA HASTALARINA İLAÇ TEMİNİBakan koca SMA hastalarına ilaç temini için sosyal medya üzerinden oyuncu Bergüzar Korel'in yaptığı çağrının anımsatılması üzerine "Tip1, tip2, tip3 hastalarının ilaçlarında hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu ilaçlardan para almayan nadir ülkelerden de biri olduğumuzu söylemek istiyorum. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Benzer bir ilacın daha geliştirildiği, bizlerin bu konuda devrede olduğumuzu ve bu ilaca erişim için Bilim Kurulu'muzla önünü açmış olacağız" şeklinde konuştu. 65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMALAR

Bakan Koca, 65 yaş üstü için alınan ek tedbirlere ilişkin, "Biz gerçekten virüse karşı büyüklerimizi korumak için bu kısıtlandırmaları getirdik. Şu dönemde de 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok. Riskli bulunan illerde İl Hıfzı kurullarına bu kararlar alınabilir. Hastanede yatan, hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı korumayalım mı? 20'ye yakın ilimizde bu kararların alındığını biliyorsunuz" dedi. 

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Görüntü dökümü:

- Bakan Koca'nın açıklaması

Haber:  Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

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