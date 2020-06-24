Bakan Koca: "Taranan 118 bin kişi içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8"
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Bakan Koca: "Taranan 118 bin kişi içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı.

24.06.2020 20:36 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:43

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. (7)

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük."

Bakan Koca: 'Taranan 118 bin kişi içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8'

Kaynak: AA

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