Bakan Koca taramadan geçen kişi sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.
19.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor. Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı".
(İHA)
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Kaynak: İHA