Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok...
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Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok...

Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: 'Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok...
06.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:13

Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde uzun zamandır süren sessizlik sonrası dün oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken"

İSTANBUL - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde uzun zamandır süren sessizlik sonrası dün oluşan yoğunluk dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken, evde kalmaya çalışalım" dedi.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Türkiye'nin en kalabalık meydanlarından Taksim Meydanı'nda uzun süredir sessizlik hakimdi. Normalleşme sürecine ilişkin bilgi verilmesi sonrası dün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde artan kalabalık dikkatleri çekti. Havadan da görüntülenen meydanda korona virüs günlerinden beri yaşanan sessizlik sonrası oluşan kalabalık tepki çekti. İstiklal Caddesi'nde oluşan görüntüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalabalık fotoğraf karelerinin oluşması için henüz erken olduğunu belirtti. Koca, evde kalmaya çalışılması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar da sosyal mesafeye uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

"İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi"

İstiklal Caddesi'nde oluşan görüntüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "İstiklal Caddesi, iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Korona virüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" dedi.

"Bir normalleşme olması lazım"

Normalleşmenin gerektiğini ancak yine de dikkatli davranmak zorunda olunduğunu dile getiren Süheyl Kamer, " Eskiyi tabi ki özledik. Bir normalleşme olması lazım. İnsanların da dikkatli olması lazım. Hemen alışveriş merkezlerine dolmamak lazım. Sonuçta bu tehlike hala devam ediyor. Belki 1-2 sene sürecek. Aşı bulunana kadar bu risk devam ediyor. İnsanlar bundan sonra daha kontrollü olacaklar diye düşünüyorum. Bazı insanlar hala dikkatsiz davranıyor. 'Bana bir şey olmaz' deyip kaderci olan insanlar var. Temkinli olmak lazım. Hastalık kimde var belli değil. Taşıyıcı olan insanlar var diyorlar " şeklinde konuştu.

"Artık normale dönelim"

Sosyal mesafeyi korumak gerektiğini ifade eden esnaf Salih Terzi, " Sosyal mesafeyi koruyarak bir şekilde normalleşeceğiz. Yavaş yavaş eskiye dönecek. Kuaför ağzına maske takacak, müşterisi ağzına maske takacak. Alışveriş merkezlerinde de sosyal mesafeye dikkat edilecek. Bir restoranda iki masadan birini kaldıracaklar. Biz şu an büfede içeri müşteri almıyoruz. İnsanlar dışarıda yiyor. Ekonomik boyutunun ağır olmaması için AVM ve berberlerin açılması normaldir. Artık normale dönelim " dedi.

Bakan Koca Taksim'de dikkat çeken yoğunluğu yorumladı: 'Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok...

Kaynak: İHA

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