Bakan Koca: Taksi ve dolmuş esnafı aşı programına dahil oluyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı