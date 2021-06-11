Bakan Koca: Taksi ve dolmuş esnafı aşı programına dahil oluyor
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Bakan Koca: Taksi ve dolmuş esnafı aşı programına dahil oluyor

Bakan Koca: Taksi ve dolmuş esnafı aşı programına dahil oluyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlarla taksi ve dolmuş esnafının aşı programına dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceğini...
Sağlık Bakanı Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceğini...
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